Retraites en France: «Les gens savent qu’il faut travailler un peu plus longtemps», insiste Macron

France : Macron défend sa réforme contestée des retraites

Mardi, le président français a manifesté son soutien à sa réforme des retraites, alors qu’il avait été discret jusque-là.

Emmanuel Macron veut réformer le système des retraites, en France. AFP

Le président français Emmanuel Macron a pris mardi la défense de la réforme des retraites qui suscite l’hostilité dans la rue comme au Parlement, lors de sa première sortie au contact direct de ses concitoyens, depuis le lancement du projet au début de l’année.

«Tout le monde a du bon sens», a-t-il plaidé devant la presse lors d’un déplacement matinal à Rungis en banlieue Sud de Paris, l’un des plus grands marchés de produits frais au monde. «Dans l’ensemble, les gens savent qu’il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne, tous, car sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites». La réforme qui prévoit de relever l’âge de départ de 62 à 64 ans «permet de créer plus de richesses pour le pays», a-t-il estimé.

Le président Emmanuel Macron a dit mardi assumer «une vérité qui fâche», lorsqu’il appelle à «travailler plus longtemps» afin de «préserver» le système de retraite. «On sait tous que, vivant plus âgés, il n’y a pas de miracle: si on veut préserver un système par répartition, il faut qu’on travaille plus longtemps. Je ne dis pas que ça nous fait plaisir, ça ne fait plaisir à personne» et «si c’est un mensonge qui rassure, je préfère la vérité qui fâche», a déclaré le chef de l’État, en marge d’un déplacement au marché de Rungis.

«Un message de reconnaissance»

Emmanuel Macron a appelé mardi à ce que les «mobilisations» dans le cadre de la réforme des retraites se déroulent «dans le calme» et «le respect», avant une grande journée d’action le 7 mars. «Il y a des mobilisations tout à fait légitimes qui doivent se faire dans le cadre de notre Constitution, dans le calme, le respect, et dans la possibilité à chacun et chacune de continuer à travailler et à vivre», a déclaré le chef de l’Etat, en marge d’un déplacement au marché de Rungis.

En venant visiter aux aurores Rungis, où il a été interpellé dès son arrivée sur la réforme des retraites, il a expliqué vouloir transmettre «un message de reconnaissance devant toutes celles et ceux qui permettent à notre pays de tourner, de vivre».

«Si on ne produit pas de richesse, on ne peut pas la distribuer», a-t-il insisté, se disant convaincu «qu’il faut que le travail continue à payer davantage». Il a plaidé pour «un vrai débat dans notre société sur le travail», tout en reconnaissant «un contexte d’inflation difficile», dont le «pic» sera, selon lui, atteint «ce semestre». Ce déplacement auprès de «professionnels qui travaillent dès l’aube» est aussi l’occasion de mettre au centre de sa communication la valeur «travail», décrite comme un fil conducteur de son action.

Sobres et laconiques messages

Depuis le lancement de la réforme, Emmanuel Macron, qui a fait de la réforme des retraites l’un des piliers de son programme, ne s’est quasiment pas exposé sur le sujet, hormis quand il a délivré de sobres et laconiques messages dans des déplacements à l’étranger. Le chef de l’État doit également se rendre, samedi, au Salon de l’Agriculture, à Paris.

Après une mobilisation en baisse pour la cinquième journée de protestation du 16 février, en pleines vacances scolaires, les syndicats ont affirmé leur détermination à faire échouer ce projet et promis «de mettre la France à l’arrêt» le 7 mars.