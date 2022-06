Berne: Un homme armé d’une hache neutralisé au taser

Armé d’une hache à Berne : «Les gens se sont enfuis dans toutes les directions»

Un homme armé d’une hache et d’un couteau a menacé des policiers dans les rues de la capitale, mardi après-midi. Les agents ont dû le neutraliser au moyen d’un taser.

La police a dû intervenir mardi, peu avant 16h, au centre-ville de Berne, car un homme avait brisé plusieurs vitres de voitures avec une hache. Arrivées sur place, les forces de l’ordre ont constaté que l’individu portait aussi un couteau. Il s’est approché des policiers de façon menaçante et ces derniers ont tiré des balles en caoutchouc puis l’ont neutralisé au moyen d’un taser.

Un lecteur-reporter témoin de la scène raconte: «L’homme s’est dirigé vers la police de manière agressive et a crié très fort autour de lui. Les policiers l’ont ensuite mis hors d’état de nuire avec un taser.» Un autre témoin explique que l’arrestation s’est produite non loin de l’ambassade américaine à Berne. «Je sortais d’un bâtiment lorsqu’une voiture de police, gyrophare allumé, m’a dépassé. Plus loin, j’ai vu des policiers pointer leur arme sur l’homme, l’un d’eux avait un taser. Les gens se sont enfuis dans toutes les directions.»