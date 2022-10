Scènes d’horreur à Séoul où Halloween a viré au drame

Dramatique bousculade à Séoul : «Les gens tombaient comme des dominos»

Fêtards déguisés courant dans la panique, massages cardiaques pratiqués sur le trottoir, corps gisant en pleine rue sous des linceuls de fortune: samedi, dans le quartier cosmopolite d’Itaewon à Séoul, la soirée de Halloween a viré au cauchemar . Plus de 150 personnes sont mortes dans le mouvement de foule qui s’est produit, pour une raison encore indéterminée, dans ce quartier du centre de la capitale coréenne, situé près d’une ancienne base militaire américaine et connu pour ses bars et sa vie nocturne animée.

«Mon ami m’a dit: quelque chose de terrible se passe dehors», raconte Jeon Ga-eul, 30 ans, qui buvait un verre dans un bar au moment du drame. «Je lui ai répondu: mais qu’est-ce que tu racontes? Je suis sorti pour voir, et j’ai vu des gens qui faisaient des massages cardio-respiratoires». Ce quartier, immortalisé par la série télévisée coréenne «Itaewon Class» en 2020, est constitué d’un dédale de ruelles en pente raide de part et d’autre d’une avenue principale. La foule était exceptionnellement dense, faisant pressentir le drame, rapporte-t-il.

«Avant l’accident, il y avait tellement de monde qui se poussait... J’ai été pris moi aussi dans la foule. Au début je n’arrivais pas à me dégager non plus. J’ai senti qu’un accident était sur le point de se produire», poursuit Jeon Ga-eul. «Une personne de petite taille comme moi ne pouvait même pas respirer», a déclaré une témoin oculaire à l’agence Yonhap, ajoutant qu’elle avait survécu car elle se trouvait sur un des côtés de la ruelle. «Les personnes au milieu ont le plus souffert», a-t-elle dit.