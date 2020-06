Inde

«Les George Floyd de l’Inde sont beaucoup trop nombreux»

La mort d’un père et de son fils, victimes de tortures policières après leur arrestation, selon leur famille, a suscité en Inde une vague d’indignation contre les violences policières.

L’Inde se mobilise. La mort d’un père et de son fils, victimes de tortures policières après leur arrestation, selon leur famille, a suscité une vague d’indignation contre la brutalité des forces de l’ordre. Certains font le parallèle avec le meurtre aux États-Unis de George Floyd. Une pétition pour obtenir justice a été lancée sur le réseau social Twitter.

Ils meurent quelques jours après leur arrestation

J. Jayaraj, 58 ans, et Bennicks Immanuel, 31 ans, avaient été arrêtés le 19 juin dans l’État du Tamil Nadu (sud), accusés d’avoir laissé ouvert leur commerce après l’heure légale, malgré le confinement en vigueur lié à la pandémie de coronavirus. Ils sont décédés quelques jours plus tard à l’hôpital, selon des sources officielles. Leur famille accuse les policiers de violences sur eux et affirme qu’ils souffraient d’hémorragies rectales.