Football – Les gestes marquants du week-end

On commence avec un geste hallucinant, apparu en deuxième division brésilienne. Caetano, défenseur du Clube de Regatas Brasil, a fait le tour du web après s’être essuyé les crampons sur le visage de Rafael Navarro, attaquant de Botafogo. Caetano a été logiquement expulsé pour son immense maladresse de la 33e minute et Botafogo s’est finalement imposé 2-0.

On enchaîne avec un beau mouvement collectif, celui des joueuses du Gotham FC en National Women’s Soccer League, la ligue professionnelle nord-américaine. Face à Orlando, Margaret Purce a conclu une remontée de terrain impliquant six joueuses pour donner la victoire à son équipe (3-2).

On reste dans le football féminin, avec le superbe but de Frida Maanum. La joueuse norvégienne d’Arsenal a magistralement conclu la victoire des Gunners contre Everton (3-0), avec cette frappe prise depuis l’extérieur de la surface de réparation.

Direction l’Afrique, et le match de qualification pour la Coupe du monde entre le Bénin et la Tanzanie. À la 6e minute, Simon Msuvan a inscrit un but magistral, le seul de la rencontre, et a permis à la Tanzanie de s’imposer 1-0.