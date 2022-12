La station des Gets interdit le tabac sur son domaine skiable

Haute-Savoie (F) : Les Gets bannissent le tabac de leur domaine skiable

La station des Portes du Soleil est la première d’Europe à interdire de fumer sur les pistes et les remontées.

La station de ski des Gets (F).

C’est une première en Europe, affirme la station de ski des Gets, en Haute-Savoie: fumer est désormais interdit sur la totalité de son domaine, que ce soit sur les pistes, dans les files d’attente et sur les remontées mécaniques. Ainsi que le rapporte «Le Messager», cette décision a pour but de protéger la nature en évitant que des mégots la polluent. Au printemps dernier, lors d’une seule journée de ramassage des déchets, 3000 restes de cigarettes avaient été retrouvés par les bénévoles dans la montagne. La station a néanmoins aménagé cinq zones réservées aux fumeurs.