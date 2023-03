Région lausannoise: Les Gitans ont finalement trouvé refuge à la Bourdonnette

Après avoir passé la nuit sur l’aire de repos de Bavois, puis avoir été bloqués par la police à la hauteur du rond-point de la Maladière mercredi, ils avaient fait route vers le parking du Vélodrome ainsi qu’une brève halte au Chalet-à-Gobet. Craignant de devenir la destination suivante après une expérience peu concluante en 2022, Bussigny s’était alors barricadée pour empêcher les caravanes de s’installer sur son terrain. Une partie du groupe s’était déjà installée au Prés-de-Vidy, l’autre avait fini par être temporairement stationnée au stand de tir de Romanel, une place toutefois non équipée en eau et en électricité.

Course aux places, chaque année

En accord avec la commune et dirigés par la police, les véhicules installés à Romanel viennent finalement de rejoindre ceux déjà stationnés à la Bourdonnette. «Ils paient quelque chose pour l’usage de l’eau et de l’électricité», précise Jean-Philippe Pittet, porte-parole de la commune. Ces nomades, circulant avec des plaques suisses et françaises et se définissant comme Gitans, indiquent ne pas savoir encore combien de temps ils resteront là. La Ville n’en dit pas davantage pour l’instant.