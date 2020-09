Climat : Les glaces de la mer de Béring à leur plus bas niveau en 5500 ans

Au rythme constaté par une étude, les conditions sont désormais propices à une mer de Béring complètement «sans glace».

L’équipe de chercheurs a analysé la végétation accumulée depuis 5500 ans sur l’île non habitée de St. Matthew, et notamment les variations au fil des temps (et des couches de tourbe) de deux variétés de l’oxygène, les isotopes 16 et 18, dont la proportion est corrélée aux changements atmosphériques et océaniques, et aux précipitations.