Coronavirus

Terrains de golf: Trump a droit à une aide de l’Ecosse

Les terrains détenus par le président américain sont éligibles à une aide de 1,2 million de francs de la part des autorités dans le cadre de la pandémie.

Les deux domaines, situés dans l’Aberdeenshire (nord-est) et à Turnberry (sud-ouest), sont éligibles à ce plan de soutien mis en place par le gouvernement écossais en faveur du secteur touristique, mis en grande difficulté par le nouveau coronavirus, et qui prévoit notamment d’exonérer de taxes foncières les hôtels, lieux de loisirs et commerces de détail cette année.