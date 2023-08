Armée: Les gradés préfèrent l’hôtel aux cantonnements

L’an dernier, les militaires ont passé 121’000 nuits à l’hôtel. «Cela a coûté environ 8,5 millions de francs», explique le porte-parole de l’armée Stefan Hofer. Ce chiffre correspond à environ 40% des dépenses totales pour les logements de la troupe, indique «NZZ am Sonntag», qui a obtenu pour la première fois ces chiffres de la part du Département militaire fédéral.

Un montant qui fait grincer des dents la conseillère nationale Franziska Roth (PS/SO): «Je suis très surprise par ces nombreuses nuits d’hôtel.» Pour celle qui siège à la Commission de la politique de sécurité, la question centrale est de savoir si les dépenses engagées à cet effet profitent à la sécurité. Et comme ce n’est pas le cas, l’armée devrait revoir sa copie, estime-t-elle.

Le conseiller national (Le Centre/BE) et ancien cadre militaire Lorenz Hess défend en revanche la pratique: «Nous passions toujours la nuit à l’auberge du village. Il est juste que les cadres soient logés séparément de la troupe, c’est une question d’estime.» Néanmoins, il parle lui aussi d’un «chiffre imposant» au regard des 121’000 nuitées passées à l’hôtel.

Et cette année, la facture devrait encore prendre l’ascenseur. Car depuis 2023, l’armée offre un montant plus élevé pour une nuitée. Les sous-officiers et les officiers supérieurs peuvent désormais passer la nuit ailleurs pour un montant allant jusqu’à 100 francs. Jusqu’à présent, c’était 70 francs. La facture sera ainsi alourdie de trois millions de francs. À noter que dans certains cas, le remboursement peut grimper jusqu’à 200 francs.