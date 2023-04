Allergies : Les graminées sont là et ouvrent la haute saison des pollens

Le printemps est toujours une période difficile pour les personnes souffrant de rhume des foins. absolutimages - Fotolia

Les personnes sensibles au rhume des foins ont tout intérêt à faire leurs provisions de mouchoirs et de produits antihistaminiques. En effet, «les prochains jours ensoleillés et chauds permettront aux graminées de fleurir en plaine «quelques jours plus tôt que d’habitude», annonce mardi aha! le Centre d’Allergie Suisse dans un communiqué.

«Pendant les périodes ensoleillées, les concentrations de pollen de graminées augmentent. À partir de début mai, elles atteindront des niveaux modérés, puis forts quelques jours plus tard. Des concentrations élevées de pollen sont ensuite attendues en plaine jusqu’à la mi-juillet», explique Bernard Clot, biométéorologue à MétéoSuisse. Le pic est attendu entre mi-mai et juin. À 1500 mètres d’altitude, il surviendra trois à quatre semaines plus tard.

À noter que la saison pollinique commence plus tôt qu’il y a 40 ans. En cause: le réchauffement climatique. Cela se voit clairement dans le cas du pollen de graminées: «Au lieu de fleurir début mai, les graminées fleurissent maintenant souvent déjà en avril, soit en moyenne une dizaine de jours plus tôt», explique Roxane Guillod, coresponsable des services spécialisés de aha!

De plus, avec le changement climatique, la végétation en Suisse se modifie. «Le bouleau, par exemple, pourrait à l’avenir se répandre dans des régions plus élevées, ce qui pourrait entraîner une augmentation du pollen dans les montagnes», explique l’experte. Et de nouvelles plantes allergènes méditerranéennes peuvent également s’installer chez nous, comme l’olivier, le cyprès ou la pariétaire».

Maladie pas anodine à traiter rapidement Vous avez les yeux larmoyants, le nez qui coule ou vous éternuez? Il est important d’agir, rappelle aha! «Une allergie au pollen n’est pas une maladie anodine. Si elle n’est pas traitée correctement, elle menace de provoquer de l’asthme», souligne Roxane Guillod. C’est pourquoi le rhume des foins doit être examiné et traité par un allergologue via des antihistaminiques, voir des corticostéroïdes. Une désensibilisation permet également de s’attaquer à la cause de l’allergie.