États-Unis : Les Grammy Awards sont reportés

La plus prestigieuse cérémonie du monde de la musique n’aura pas lieu fin janvier 2021 comme initialement prévu. Elle devrait se jouer en mars.

«Après des discussions réfléchies avec des experts de la santé, avec le présentateur de la soirée (ndlr: Trevor Noah), ainsi qu’avec les artistes attendus sur scène, nous reprogrammons la 63e édition des Grammies au dimanche 14 mars 2021. La détérioration de la situation du Covid-19 à Los Angeles avec des services hospitaliers débordés nous a amenés à la conclusion que reporter la cérémonie était la bonne chose à faire», ont communiqué les Grammy Awards. Ils ont ajouté que «rien n’était plus important que la santé et la sécurité des membres de la communauté musicale et des centaines de personnes qui travaillent sans relâche à la production du spectacle».