The Weeknd ne décolère pas depuis qu’il a découvert qu’il n’avait reçu aucune nomination pour les prochains Grammy Awards qui auront lieu le 1er février 2021 à Los Angeles. Pourtant, cette année le chanteur a sorti son quatrième album, «After Hours» et son single «Blinding Lights» fait un véritable carton. Ressentant cet affront comme une véritable injustice, il s’est lâché sur Twitter . «Les Grammys restent corrompus. Vous me devez de la transparence à moi, mes fans et à l’industrie…», a-t-il écrit, mercredi 25 novembre 2020.

D’après TMZ, le fait que The Weeknd assurera la mi-temps du Super Bowl, ayant lieu à une semaine après les Grammy Awards, pourrait expliquer pourquoi il a été snobé par la prestigieuse cérémonie musicale. Or, il n’en est rien. Les nominations avaient été validées bien avant de savoir que la star participerait à l’événement sportif. Face à la colère du Canadien de 30 ans, le président des Grammys, Harvey Mason Jr., a déclaré sur le site du magazine «Rolling Stone»: «Nous comprenons que The Weeknd soit déçu de n’avoir aucune nomination. J’en ai été surpris et je comprends ce qu’il ressent. Sa musique a été excellente cette année et nous aurions aimé l’avoir sur la scène des Grammy Awards. Malheureusement, chaque année il y a de moins en moins de nominations pour le nombre d’artistes qui mériteraient d’être récompensés.»