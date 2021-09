Suisse - Les grandes caisses maladie vont nous rembourser plus de 200 millions

Mille deux cents francs. C’est le montant qui pourrait être économisé en 2022 par une famille romande de quatre personnes, selon le calcul du Temps , grâce à la redistribution des réserves des grandes caisses maladie du pays. En avril dernier, le Conseil fédéral révisait son ordonnance et incitait les assureurs à abaisser leurs réserves (jugées scandaleuses par certains) de 150 à 100%. Rien de contraignant jusqu’à ce que le National empoigne le dossier jeudi sur une motion du léguiste tessinois Lorenzo Quadri et se prononce pour l’obligation de diminuer ces réserves. Le Conseil des États a encore son mot à dire néanmoins.

Ainsi, les plus grandes caisses maladie ont pris les devants et ont demandé à l’OFSP son feu vert pour redistribuer 203 millions qu’elles ont engrangés en trop. Au niveau national, les réserves sont en effet estimées à plus de 11 milliards, c’est-à-dire qu’elles sont deux fois supérieures au minimum légal. Le Groupe mutuel souhaite ainsi rendre 113 millions à ses assurés; CSS, 90 millions; Helsana, 70 millions; Assura, 30 millions. Ce rééquilibrage prendra la forme de remboursements directs (Groupe mutuel, CSS, Assura) ou de ristournes sur les primes (Helsana).