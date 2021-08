Moyen-Orient : Les grandes dates de l’Afghanistan depuis 2001

Alors qu’ils avaient été chassés du pouvoir par les Américains fin 2001, les talibans sont à nouveau les maîtres du pays. Retour sur les 20 dernières années en Afghanistan.

Les talibans, chassés du pouvoir fin 2001 par une coalition internationale menée par les Etats-Unis, redeviennent les maîtres de l’Afghanistan presque vingt ans plus tard au terme d’une offensive fulgurante.

«Enduring Freedom»

Le régime fondamentaliste taliban, à la tête du pays depuis 1996, abritait Ben Laden et son mouvement, responsables des attentats. Le 6 décembre, les talibans capitulent. Mise en place d’un gouvernement intérimaire présidé par Hamid Karzaï et déploiement d’une force internationale de l’Otan. Hamid Karzaï remporte en octobre 2004 la première présidentielle au suffrage universel direct de l’histoire du pays.

Une guerre oubliée

Lorsque les forces américaines envahissent l’Irak en 2003, l’attention des Etats-Unis se détourne de l’Afghanistan. Les talibans et autres groupes islamistes se regroupent dans leurs bastions du Sud et de l’Est, d’où ils peuvent facilement gagner leurs bases des zones tribales pakistanaises. Ils déclenchent une insurrection.

Un pic de 100’000 soldats américains

Fin 2009, Barack Obama, élu après avoir fait campagne sur la fin des guerres d’Irak et d’Afghanistan, annonce l’envoi de 30’000 soldats supplémentaires. Mi-2011, plus de 150’000 soldats étrangers sont présents en Afghanistan, dont 100’000 Américains.

Getty Images via AFP

Fin des opérations de combat

En juin 2014, l’élection présidentielle est entachée de soupçons de fraudes massives, et la victoire finalement attribuée à Ashraf Ghani.

Fin décembre, l’Otan met fin à sa mission de combat. Restent 12’500 soldats étrangers, dont 9800 Américains, pour former les troupes afghanes et mener des opérations antiterroristes. L’insurrection des talibans s’étend, le groupe Etat islamique (EI) devenant également actif en 2015.

Renforts américains

En août 2017, le président Donald Trump abandonne tout calendrier de retrait et envoie des milliers de soldats. Au printemps, les forces américaines avaient largué la plus puissante de leurs bombes conventionnelles contre un réseau de tunnels et de grottes emprunté par l’EI dans l’Est, tuant 96 jihadistes. En dépit du déploiement mi-novembre de nouveaux renforts américains, les attaques meurtrières des insurgés vont s’amplifier.