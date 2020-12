Accord post-Brexit : Les grandes lignes d’un accord commercial historique

L’accord fixe un cadre aux futures relations entre les deux partenaires à partir du 1er janvier et garantit des échanges sans droits de douane ni quotas pour «tous les biens qui respectent les règles d’origine appropriées».

Concurrence

Le Royaume-Uni et l’UE s’engagent à respecter des conditions de concurrence équitables «en maintenant des niveaux de protection élevés dans des domaines tels que la protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique et la tarification du carbone, les droits sociaux et du travail, la transparence fiscale et les aides d’État».