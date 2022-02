DU VELO CARGO AU VELO SUV – Les grandes tendances vélo pour 2022

Vous aussi, vous voyez toujours plus de vélos cargos sillonner les rues? Très pratiques, ces vélos ont le vent en poupe, tout comme les vélos électriques SUV. Explications.

1. On continue de pédaler sec

Dans les années à venir, le vélo jouera un rôle décisif dans le changement de cap prévu dans le domaine des transports. De nombreuses personnes ont d’ores et déjà découvert l’alternative du vélo.

Les vélos électriques, en particulier, ont largement contribué à ce qu’un grand nombre de personnes enfourchent leur vélo, à défaut de prendre leur voiture. Pratiques, rapides et écologiques, les vélos et les e-bikes sont des moyens de locomotion parfaitement adaptés aux déplacements du quotidien, en particulier pour effectuer de courtes distances.

La tendance est au «Made in Europe»: de nombreux fabricants renforcent de nouveaux sites de production en Europe. Pexels

Les fabricants proposent désormais une large gamme de vélos, afin que chacun puisse trouver celui qui lui convient. Une tendance amenée à perdurer dans les années à venir.

2. Une question de poids

Services de livraison, familles ou petits entrepreneurs: ils sont toujours plus nombreux à avoir recours aux vélos cargos pour le transport d’enfants, de bagages ou de marchandises. De plus, les vélos cargos sont idéaux pour le «dernier kilomètre» et vont connaître une forte croissance cette année.

Mais tous les vélos de transport ne se valent pas. Il existe différents modèles en fonction du besoin et de l’utilisation: cela va du triporteur au modèle avec porte-bagages en passant par le biporteur à suspension. Les remorques de vélos vont également connaître un essor.

Les vélos cargos et les vélos de transport sont de plus en plus populaires et constituent une alternative pratique, surtout en ville. Reise+Müller

3. Entièrement numériques

Le marché du vélo devient toujours plus numérique, le smartphone servant d’interface. Ainsi, il existe déjà des antivols numériques, verrouillables par le biais d’une application.

D’autres sociétés travaillent d’arrache-pied pour améliorer la convivialité des vélos électriques à l’aide d’applications. De grosses sociétés telles que Brose ou Bosch ont déjà lancé leurs propres applications sur le marché. Celles-ci offrent des services supplémentaires pratiques aux cyclistes et apportent un soutien numérique aux commerces spécialisés.

Le célèbre fabricant américain de vélos Cannondale a lui aussi développé une application qui aide à réparer les vélos grâce à la réalité augmentée.

Les accessoires pour vélos deviennent eux aussi de plus en plus numériques. Outre les compteurs de vitesse numériques, il existe maintenant des antivols numériques. Lux Fotowerk

4. Le gravel est à la mode

Lorsque les premiers gravels sont apparus sur le marché il y a quelques années, le succès n’était pas au rendez-vous. Jusqu’à maintenant, car entre-temps, le gravel fait partie des vélos qui se vendent le mieux.

La tendance qui consiste à rouler sur un vélo de course en dehors des pistes cyclables et des sentiers battus fait de plus en plus d’adeptes. Cette année, l’Union cycliste internationale (UCI) a même annoncé la création d’une série d’épreuves gravel. Et oui, le gravel est à la mode!

Cela s’est également vérifié l’année dernière, lors des grandes courses cyclistes européennes. Lors du Tour de France et du Giro d’Italia, les segments de gravier ont donné lieu à des scènes spectaculaires. La course «Strade Bianche» en Toscane est en grande partie une course sur gravier, et la classique printanière Paris-Roubaix ne se déroule guère sur du gravier, mais sur des pavés.

Lors de l’achat d’un gravel, il faut absolument prendre en compte l’usage personnel qui en sera fait: du sport de course, des trajets sportifs pendulaires ou des virées avec sac à dos.

Le gravel est passé d’un produit qui ne se vendait pas à un bestseller. Et pour cause, il réunit deux mondes en un. Cannondale

5. Attention, les vélos SUV électriques débarquent

Les SUV (Sport Utility Vehicles) sont devenus incontournables dans le secteur de l’automobile. Désormais, des versions tout-terrain font également leur apparition sur le marché des deux-roues.

Il s’agit généralement de vélos électriques de randonnée entièrement équipés et adaptés à un usage quotidien, avec système d’éclairage, porte-bagages et garde-boue.

Inspirés des VTT, les larges pneus sont typiques des vélos électriques SUV. Ils ont le grand avantage d’offrir beaucoup de confort et d’adhérence, même sur les graviers et les cailloux.

Il n’y a pas que les voitures qui fanfaronnent avec leurs gros pneus. En 2022, les vélos électriques s’y mettent aussi. Ahooga-Bike

6. Faire du vélo remplace la randonnée

Partir en vacances à vélo n'est certes pas nouveau, mais est de plus en plus populaire. Et l'offre de vélos adaptés et d'accessoires adéquats ne cesse de s'élargir. De la balade tranquille à vélo au bord d'une rivière au voyage d'aventure en mode bikepacking, en passant par les vacances en famille, chacun trouvera l'équipement qui lui convient.

Le marché des accessoires, sous forme de sacoches adaptées, s'élargit lui aussi constamment pour répondre aux exigences des nouveaux types de voyages à vélo. Les sacoches à fixer directement sur le vélo, même sans porte-bagages, comme c'est le cas pour le bikepacking, sont représentatives de cette tendance et ont le vent en poupe.

La crise sanitaire a donné des ailes au tourisme de randonnée. Cette année, on part à la découverte de la montagne à vélo. Flyer E-Bikes

7. Made in Europe

Ces derniers mois, la demande croissante associée aux restrictions et à la hausse des prix dans le secteur des transports, la pénurie de matières premières et le manque de main-d'œuvre qualifiée ont parfois entraîné de grandes difficultés de livraison (pas seulement) dans le secteur du vélo. Jusqu'à présent, de nombreux cadres et composants sont fabriqués en Asie, mais cela devrait bientôt cesser.

De nombreux fabricants renforcent de nouveaux sites de production en Europe, d'autres produisent déjà en partie ou totalement en Europe. La production devrait ainsi être plus résistante aux crises et plus durable à l'avenir.

La pénurie mondiale de matières premières provoque également des goulots d'étranglement et des hausses de prix sur le marché du vélo. À l'avenir, les fabricants veulent à nouveau miser sur les productions européennes. Credit Puky

8. Tout ce qui pédale n’est pas vert

Le mythe selon lequel le vélo est écologique n'est malheureusement que partiellement vrai. En effet, la fabrication des produits et leur élimination sont souvent loin d'être écologiques et respectueuses de l'environnement. Mais là aussi, les choses évoluent.

Parmi les précurseurs, on trouve l'équipementier outdoor Vaude, dont la production est climatiquement neutre à 100% depuis cette année. D'autres fabricants veulent également produire et éliminer de manière plus durable, c'est pourquoi 22 entreprises ont créé et signé, à la fin de l'année dernière, une charte vélo pour une action durable.

Parmi les signataires figuraient notamment le fabricant de vélos électriques Riese & Müller, qui compte devenir «l'entreprise la plus durable du secteur des vélos électriques» d'ici 2025.

Une nouvelle charte du vélo doit également engager les fabricants de vélos et les fournisseurs à une plus grande durabilité. Car le secteur du vélo doit lui aussi devenir plus écologique. Schwalbe