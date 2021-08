Afghanistan : Les grandes villes tombent les unes après les autres aux mains des talibans

Les talibans ont renforcé dimanche leur contrôle sur le nord de l’Afghanistan, en s’emparant de trois capitales provinciales supplémentaires, dont la grande ville de Kunduz. L’armée afghane semble incapable d’enrayer la progression des insurgés.

Selon Zabihullah Hamidi, un habitant de Taloqan, capitale de la province de Takhar, contacté par l’AFP, les violences ont débuté dans la matinée et les talibans ont fini par prendre la ville «sans beaucoup de combats» alors que les responsables et forces sécuritaires ont fui la ville. «Les talibans sont partout dans la ville avec leurs drapeaux blancs sur des pickups et Humvees. Certains tirent en l’air pour célébrer (leur victoire)» a-t-il raconté. «Nous avons peur et nous n’osons pas encore sortir de nos maisons».