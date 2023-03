Les grands axes du rachat de Credit Suisse par UBS

Préserver le système financier

Deuxième banque du pays, Credit Suisse est dans la tourmente depuis deux ans et fait partie des trente établissements financiers au niveau mondial considérés comme trop gros pour faire faillite («too big to fail», en anglais). «Son destin n’est donc pas uniquement décisif pour la Suisse, pour nos entreprises, pour les clients privés, pour ses propres employés mais également pour la stabilité de l’ensemble du système financier», a déclaré le président de la Confédération, Alain Berset, dimanche, en annonçant l’accord.

Un mastodonte de la gestion de fortune

L’union des deux plus grandes banques suisses va faire émerger un géant à la tête de plus de 5000 milliards de dollars d’actifs investis. Les activités de gestion de fortune d’UBS, déjà numéro un mondial du secteur, vont s’en trouver encore renforcées avec quelque 3400 milliards de dollars d’actifs sous gestion. UBS estime que cette fusion devrait lui permettre de réaliser des économies annuelles de plus de 8 milliards de dollars d’ici 2027.