Coronavirus : Les grands centres de vaccination vaudois vont fermer leurs portes

Avec bientôt 70% de vaccinés chez les plus de 16 ans, le dispositif vaccinal va bientôt réduire sa voilure.

Les «vaccinodromes» de Beaulieu et de Montreux ont fait leur temps. Après avoir bien rendu service au canton pour parvenir aux bientôt 800’000 doses de vaccin injectées depuis le début de la campagne, les deux grands centres vaudois vont fermer leurs portes, respectivement fin août et fin juillet. Ils continueront jusqu’à leur fermeture à honorer les rendez-vous mais aussi à recevoir à l’improviste ceux qui souhaitent recevoir leur première dose; la deuxième injection sera alors planifiée dans un autre centre.

«Aujourd'hui, notre dispositif a une capacité de 12'000 doses par jour, or il n'est plus utilisé à ce niveau-là, explique le responsable du Plan cantonal de vaccination, et directeur général adjoint du CHUV, Oliver Peters. Nous encourageons donc ceux qui veulent encore profiter de ces commodités, à savoir des délais très brefs et de centres proches de chez eux, à le faire rapidement.»