États-Unis : Les grands distributeurs d’opiacés américains devant la justice

Les trois firmes, qui comparaissent depuis lundi en Virginie-Occidentale, sont accusées d’avoir provoqué des dizaines de milliers d’overdoses dans cet État.

En 2017, la ville de Huntington et le comté de Cabell auquel elle appartient ont porté plainte contre les sociétés AmerisourceBergen, Cardinal Health et McKesson, affirmant qu’elles n’avaient ni refusé, ni rapporté aux autorités des commandes suspectes d’opiacés pendant plusieurs années, menant à une explosion des surdoses mortelles dans cet État déjà ravagé par la crise économique.

Plus de 1 milliard de pilules antidouleur

«Entre 2006 et 2014, les fabricants et les distributeurs d’opiacés sur ordonnance ont inondé la Virginie-Occidentale de 1,1 milliard de pilules d’hydrocodone et d’oxycodone», deux opiacés, soit «611 pilules par homme, femme et enfant dans l’État», selon la plainte, qui réclame au moins 500 millions de dollars de dédommagement.