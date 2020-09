Les grands maîtres de la parfumerie italienne

Florence

Établie en 1612, l’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella est sans doute la plus ancienne pharmacie du monde encore en activité. Elle est nichée dans le cloître de la basilique qui lui a donné son nom. L’établissement se visite comme un musée. Sur place, on trouve mille produits de soins corporels et domestiques. Ses eaux de Cologne sont réputées et disponibles dans de nombreux points de vente à l’international.