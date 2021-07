Italie : Les grands navires de croisière tenus à l’écart du centre de Venise dès août

Le gouvernement italien a pris, mardi, une décision qui ravira les amoureux de Venise. Dès août, les grands bateaux de croisière ne pourront plus passer par le centre de la cité.

Le 5 juin dernier, le «MSC Orchestra» dominait Venise avec ses près de 300 mètres de long, 32 de large et presque 60 de haut. Dans un peu plus de deux semaines, cette image appartiendra au passé.

Les défenseurs du patrimoine et de l’environnement dénoncent depuis des années le fléau de ces grands navires, qui menacent le fragile écosystème de la lagune et les fondations de son centre historique. Le débat avait été relancé le mois dernier, avec le retour des croisières après des mois de pandémie qui avaient rendu aux Vénitiens calme et air pur.

Pas plus de 180 mètres

Les bateaux de plus de 25’000 tonnes de jauge brute, de plus de 180 mètres de long, de 35 mètres de tirant d’air, ou dont les émissions contiennent plus de 0,1% de soufre ne seront plus autorisés à entrer dans le bassin de Saint-Marc, le canal de Saint-Marc et le canal de la Giudecca.