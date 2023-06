Valais: Les grands parcs solaires soumis au vote des Valaisans le 10 septembre

Le Conseil d’État valaisan a annoncé vendredi qu’une votation cantonale se tiendra le 10 septembre concernant la procédure d’autorisation de construire de grandes installations photovoltaïques. Le texte prévoit notamment d’instituer le Conseil d’État comme première instance d’autorisation en lieu et place de la commission cantonale des constructions (CCC), ouvrant ainsi une voie de recours directe et plus rapide au Tribunal cantonal.