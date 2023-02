tutos: Les grands-parents, nouveaux influenceurs cuisine

Des grands-parents qui cuisinent avec leurs petits-enfants, cela n’a rien d’anormal. Pourtant, il devient de plus en plus courant de les voir poster leurs réalisations sur les réseaux sociaux.

Transmission d’une génération à l’autre

La transmission de recettes traditionnelles d’une génération à l’autre, c’est l’objectif de «Grandmas Project». Cette série collaborative a pour principe d’inviter des réalisatrices pour réaliser un plat et un film avec leur grand-mère. Après une première saison diffusée entre 2015 et 2019, «Grandmas Project» revient avec 7 nouveaux épisodes, disponibles sur YouTube et salués par le «New York Time».