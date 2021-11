plus-size - Des talons en 44, ça existe

Le plus-size ne concerne pas seulement les vêtements. De nombreuses femmes – le 40 étant la pointure moyenne des américaines – ont des difficultés à se chausser à cause de leurs grands pieds.

Les tailles et les styles disponibles dans le commerce commencent à s’élargir. Avec une pointure 44, la designer Ieva Juskaite ne trouvait pas de chaussures féminines à sa taille. En septembre dernier, elle a lancé sa propre marque, Jiij, afin de réaliser les modèles qui lui plaisaient, du 36 au 46: «Ces chaussures sont destinées à tout le monde et à tous ceux qui n'y ont pas encore eu accès», indique la créatrice, au «WMagazine» de novembre. Aujourd’hui, de plus en plus des sites de commerce en ligne proposent des chaussures grandes tailles, comme LaRedoute.ch, avec une gamme allant jusqu’au 45.

Elargir le choix

La marque de chaussures de luxe Jimmy Choo a convié l’acteur Billy Porter pour présenter une gamme inclusive. Cette collection comprend des modèles inconiques de bottines et d’escarpins de la marque, destinés aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Les pointures vont du 36 au 45.

Khloe Kardashian a aussi expérimenté ce manque de choix. Sa marque de prêt-à-porter, Good American, propose, depuis 2020, des tailles allant du 35,5 au 46. «Une bonne paire de bottes, de talons ou de sandales est un élément essentiel de toute garde-robe, mais très peu de marques proposent des tailles adaptées aux styles les plus tendance et les plus sexy», expliquait Khole Kardashian, lors du lancement. Selon une étude de la marque, 30% des clientes se chaussent au-delà du 43. «Les chaussures ont toujours été une catégorie à laquelle nous savions que nous voulions nous attaquer, c'est pourquoi j'étais si excitée lorsque nous avons lancé notre première collection de chaussures entièrement inclusive.» Chaque paire est aussi disponible en plusieurs largeurs normale au niveau des pieds, des mollets et des cuisses pour un ajustement parfait.