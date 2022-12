Sciences : Les grands singes ont le goût du risque

Une étude de l’Université de Neuchâtel montre que les gorilles et les orangs-outans préfèrent miser sur la probabilité d’une récompense plus importante plutôt que de se contenter de petits gains qu’ils sont certains d’obtenir.

Les orangs-outans et les gorilles aiment parier. Ce sont les grands singes du Zoo de Bâle qui ont participé à une étude menée par des chercheuses du Laboratoire de cognition comparée de l’Université de Neuchâtel (Unine).

Pour parvenir à démontrer ce goût du risque chez les primates, les scientifiques ont imaginé un dispositif qui rappelle celui du tour de magie des gobelets. On dissimule un objet sous un gobelet renversé, les deux autres ne contenant rien. Après les avoir mélangés rapidement, il faut retrouver le gobelet qui cache l’objet.

Jusqu’à 78% de préférence pour l’option «risquée»

Sauf que, dans cette expérience scientifique, rien de magique. Sous un gobelet jaune était systématiquement placée une petite friandise. En le choisissant, le primate était assuré d’avoir une récompense. Mais une petite récompense. Sous un gobelet de couleur rose, les chercheuses déposaient une plus grosse friandise, mais pas à tous les coups. L’étude a montré que les grands singes optaient majoritairement pour le gobelet rose, plus «risqué», mais avec une probabilité de récompense plus importante, selon un communiqué de l’Unine mercredi.