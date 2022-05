Crise sociale : Les Grecs sont dans la rue pour protester contre l’inflation

Une grève générale de 24 heures paralyse depuis lundi matin la Grèce. Transports publics, services publics et entreprises privées fonctionnent au ralenti.

Les services publics, les transports maritimes, ferroviaires et urbains, ainsi qu’une majorité des entreprises privées de Grèce tournaient au ralenti lundi en raison d’une grève générale de 24 heures. Le mouvement a été lancé par des syndicats du privé et du public pour protester contre la flambée des prix. À Athènes, les transports en commun fonctionnaient comme un dimanche tandis que les supermarchés et les magasins étaient fermés en ce lundi férié au lendemain du 1er-Mai.