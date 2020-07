Amérique du Sud

Les grenouilles géantes du lac Titicaca menacées d’extinction

Face au risque de disparition de l’amphibien, plusieurs institutions scientifiques en Amérique latine et aux États-Unis se sont associées afin d’assurer un avenir à l’un des plus grands crapauds du monde.

Les grenouilles géantes du lac Titicaca souffrent notamment de la pollution du lac, situé à 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer à la frontière entre la Bolivie et le Pérou.

Le Musée d'histoire naturelle Alcide d’Orbigny (Bolivie), l’université Cayetano Heredia (Pérou), le Zoo de Denver (États-Unis), l’ONG NaturalWay Pérou et le Musée zoologique et l’Université pontificale catholique d’Équateur se sont associés dans cette démarche. L’action bénéficie du soutien des Nations Unies et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).