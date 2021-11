Débrayage à Smood – Les grévistes accueillis par la sécurité

«On était révoltés par nos conditions de travail en pensant être les seuls. Aujourd’hui, on se bat pour tous les livreurs de Suisse», a scandé Renan, du comité de grève d’Yverdon (VD), où les employés de Smood ont débrayé pour la première fois, début novembre. Trois semaines plus tard, le mouvement a atteint dix autres villes romandes pour un total de 80 grévistes. Pourtant, la société de livraison à domicile refuse toujours de dialoguer des conditions de travail jugées indécentes.

Un affront pour les grévistes

Mardi, une quarantaine de salariés en grève étaient réunis à Genève pour de nouveau tenter de se faire entendre. Cette fois, les grévistes ont fait appel à la voix du peuple. 12’247: c’est le nombre de signatures qu’ils ont récoltées pour leur pétition «Smood, écoute tes livreurs». Après s’être exprimés devant la presse près d’un fast-food bien connu au rond-point de Plainpalais, les livreurs sont partis en car à la rencontre de représentants de Smood et de Migros (ndlr: le géant orange détient 35% des actions de l’entreprise) pour déposer la pétition et dialoguer avec les dirigeants, qui ont été avertis de la venue des employés.

«Au siège de Smood, deux personnes, qui ont refusé de donner leur identité, sont venues récupérer le document. Aucune discussion n’a été possible», indique Roman Künzler, responsable de la branche logistique et transport d’Unia. Au siège de la Coopérative, les grévistes n’ont même pas pu entrer dans l’enceinte. C’est le responsable de la sécurité qui est allé à leur rencontre devant le portail. «C’est un affront pour toutes les personnes qui avaient fait le déplacement depuis d’autres cantons romands et qui étaient venues pour témoigner de leurs conditions de travail déplorables», regrette le syndicaliste.

Les partis de la gauche en soutien

À Plainpalais, les membres de plusieurs partis de gauche étaient présents pour soutenir les grévistes. «Ils sont payés au lance-pierre, s’est insurgé Rémy Pagani, député d’Ensemble à gauche. C’est scandaleux que la Migros soit partisane de cette manière de traiter le personnel.» Pierre Eckert, député Vert, figurait aussi parmi les têtes connues: «La justice sociale est importante pour nous. Payer les gens uniquement à la tâche, c’est impensable. Cette action, c’est aussi une manière de lutter contre l’ubérisation et le morcellement de l’emploi qui est à l’œuvre.»

Pierre-Yves Maillard avait également fait le déplacement. Le socialiste vaudois s’est exprimé en sa qualité de président de l’Union syndicale suisse: «Je suis complètement choqué qu’une entreprise refuse de recevoir ses salariés. Smood n’est pas dans l’état d’esprit de notre pays. La Suisse, c’est le dialogue social et le partenariat. Même les patrons d’industrie aux conditions difficiles écoutent leurs employés par respect.» Des membres des solidaritéS étaient également sur place.

Syndicom se rallie à la cause

«Trois semaines de grève, c’est grandiose! Je tiens à vous apporter le soutien de Syndicom, a annoncé Michel de Syndicom. Ensemble, on est plus forts.» Alors que la grève s’est menée avec le soutien d’Unia depuis le début, Smood refuse d’entamer des négociations avec le syndicat, arguant que l’entreprise est déjà en discussion avec un autre partenaire social, Syndicom. Or, aucune négociation n’est en cours avec ce dernier. «Cela fait trois ans qu’ils disent qu’ils sont prêts à discuter. Mais rien ne bouge. Nous sommes pour une unité de l’action. C’est ce qui nous permettra de vaincre», a conclu José Ramon Gonzalez, membre de la section Genève-La Côte de Syndicom.