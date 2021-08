France voisine : Les grimpeurs exclus des falaises du Salève

A la suite de plusieurs éboulements, un arrêté municipal interdit la pratique de l’escalade sur la montagne haut-savoyarde jusqu’à nouvel avis. Grogne des habitués.

Depuis le 20 juillet dernier et jusqu’à nouvel ordre, il est interdit de pratiquer l’escalade au Salève sur le territoire de la commune de Collonges-sous-Salève (Haute-Savoie/F). En cause, un arrêté municipal édicté après plusieurs éboulements survenus ces derniers mois dans des secteurs fréquentés des grimpeurs. La commune a ordonné des sondages afin d’étudier la situation. En attendant, les adeptes de la varappe sont priés d’aller pratiquer leur passion ailleurs.

La décision de la commune fait grincer des dents dans la communauté, selon un article du quotidien «Le Courrier». Sur les réseaux sociaux, on s’étonne de voir l’activité empêchée pour causes de sécurité alors que les chemins de randonnée sont restés ouverts. Certains estiment que les autorités communales n’ont jamais apprécié la pratique de l’escalade et, plutôt que d’interdire, devraient chercher des solutions concertées avec les clubs alpins, français et suisse.