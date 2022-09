Votations du 25 septembre : Les gros vendeurs de soda financent le «non» à l’assurance des soins dentaires

Le 25 septembre prochain, les citoyens du canton de Neuchâtel devront dire s’ils souhaitent ou non instaurer une assurance dentaire obligatoire. Grâce à la loi sur la transparence, le Matin Dimanche révèle que le lobby des sodas et les assureurs privés financent la campagne d’opposition à l’initiative. L’Association suisse des sources d’eaux minérales et des producteurs de soft drinks (SMS), qui défend les intérêts des gros vendeurs comme Coca ou Rivella, et l’Association suisse d’assurance (ASA) ont chacune engagé 10’000 francs, rapportent nos confrères.