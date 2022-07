Consommation : Les groupes de luxe font fi de l’inflation et affichent une forme olympique

Les grands groupes de luxe poursuivent leur ascension, comblant le ralentissement des ventes en Chine par des hausses en Europe et aux États-Unis, dans un secteur où ils ont pu monter les prix sans perdre leur clientèle. Imperméables à la situation économique mondiale incertaine, LVMH, Kering, Hermès, L’Oréal, Prada ou encore Moncler ont annoncé cette semaine des résultats semestriels exceptionnels, avec des ventes mondiales qui grimpent de 20 à 30% et des bénéfices dans la même lignée.

Géographiquement, «tous les marchés sont en hausse, sauf la Chine qui est un peu en baisse», selon l’analyste. Ce que confirment les groupes: le luxe voit ses ventes augmenter aux États-Unis, au Japon et en Europe. Les ventes de Prada ont bondi de 89% en Europe et de 42% pour Moncler grâce au retour des touristes, notamment des Américains qui bénéficient d’un dollar fort.

La hausse du dollar face à l’euro est une aubaine pour le secteur

«En Europe, on a aujourd’hui un quadruplement des ventes aux Américains par rapport à l’année dernière et on est au-dessus de 2019», confirme Jean-Marc Duplaix, directeur financier de Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga…). La hausse du cours du dollar par rapport à l’euro est une aubaine pour l’industrie du luxe, qui produit majoritairement en Europe (en euros), mais qui vend partout dans le monde (en dollars).

La clientèle du luxe est insensible à la hausse des prix

Chez LVMH, propriétaire entre autres de Louis Vuitton, Dior et Tiffany, «la plupart des marques ont augmenté leurs prix (…) de 3% à 7%», explique le directeur financier Jean-Jacques Guiony, «principalement au premier trimestre». Dans la même veine, un «petit ajustement, entre 3 et 5%» a été opéré chez Hermès «sur la bijouterie et l’horlogerie» pour tenir compte de «l’augmentation très forte du cours de l’or et de certains métaux», selon le gérant Axel Dumas.