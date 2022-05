Genève: Les groupes de motards «ont le flingue en bandoulière»

Fedpol est très attentif

L’office fédéral de la police explique «qu’en raison de leurs activités criminelles», plusieurs groupes de motards organisés au niveau international, dont les Hells Angels et les Bandidos, sont désignés par Europol et diverses polices étatiques comme «Outlaw Motorcycle Gangs». Dans plusieurs pays, ils mènent «fréquemment des conflits armés» en raison «de revendications territoriales et souvent des intérêts commerciaux qui en découlent». Ces dernières années à l’étranger, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, plusieurs «ont été considérés comme des organisations criminelles et/ou interdits pas le droit des associations». Fedpol remarque ainsi que «plusieurs groupes de motards, également présents en Suisse, font régulièrement l’objet de procédures à l’étranger pour crime organisé, infractions à la loi sur les stupéfiants, violences et autres délits. Il existe souvent des liens avec la Suisse.» Par le passé, des membres de ces groupes établis dans le pays ont été impliqués dans des délits de violence, contre le patrimoine, ainsi que des infractions aux lois sur les armes et les stupéfiants, rapporte l’office. En revanche, «à ce jour, en Suisse, aucun membre d’un groupement de motards n’a été condamné pour participation ou soutien à une organisation criminelle au sens de l’article 260ter du code pénal».