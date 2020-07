Saint-Gall

«Les guêpes ont littéralement rongé le plafond»

Un énorme nid a été retrouvé dans la maison communale de Weesen (SG). Les pompiers ont été contraints de tuer les insectes, mais précisent qu’il faudrait, dans la mesure du possible, les préserver.

Des «squatteurs» ont occupé la maison communale de Weesen (SG), la semaine dernière. Les fonctionnaires ont remarqué que quelque chose ne tournait pas rond en voyant de plus en plus de guêpes à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment. Pour finir, ils sont tombés sur un nid gigantesque sous le toit. Une employée affirme: «Les guêpes ont littéralement rongé le plafond.»