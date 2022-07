été : Les guêpes sont affamées en cette période de fortes chaleurs

Les pucerons et chenilles étant rares lors des canicules, les insectes jaunes et noirs se ruent sur nos assiettes. En cas de piqûre, «aha! Centre d'Allergie Suisse» rappelle quelques règles aux personnes allergiques.

Chaque année, entre 3 et 4 personnes perdent la vie en Suisse, à cause d’une piqûre de guêpes.

Elles ont beau ne pas être nombreuses, sitôt la table dressée dans le jardin, elles rappliquent en un clin d’œil. Et ces temps, c’est encore pire. «En raison des journées chaudes et sèches et de la fin de la fenaison, les guêpes ne trouvent pas beaucoup de nourriture. C'est pourquoi elles tourbillonnent autour de nous et de notre assiette de manière très envahissante», explique l'entomologiste Christian Schweizer, de la station de recherche fédérale Agroscope. Les pucerons et chenilles, riches en protéines, étant rares en période de canicule, les guêpes se ruent sur nos grillades.