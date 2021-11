Certificat Covid – Les guéris auront un pass valable un an, mais seulement en Suisse

Tous les cantons étaient d’accord, le Conseil fédéral vient de le valider. Dès le 16 novembre, le certificat Covid des personnes qui ont guéri d’une infection aura une durée de validité qui sera prolongée de 6 à 12 mois, après le test positif. Pour ces personnes, au delà des six mois, leur certificat ne sera plus valable qu’en Suisse, car l’Union européenne n’a pas introduit cette règle et ne reconnaîtra plus ces certificats précis.