En début de semaine, David, qui réside à Genève, a reçu des services du médecin cantonal une notification de mise en quarantaine. Il en a été stupéfait, bien que son épouse venait d’être testée positive au coronavirus: lui-même avait effectué dix jours d’isolement dont il était sorti deux jours auparavant. Il se pensait donc immunisé, et il avait raison. Un coup de fil au service du médecin cantonal plus tard, il en avait reçu confirmation. Il pouvait ignorer l’injonction de quarantaine.

«Réinfection très improbable»

«Un test PCR positif avéré datant de moins de trois mois permet de surseoir à une quarantaine», indique en effet Laurent Paoliello, le porte-parole du Département genevois de la santé. Les autres cantons romands partagent la même doctrine. «Ayant terminé votre période d’isolement, vous êtes considéré comme protégé durant trois mois et non contagieux pour les autres», confirme le Département valaisan de la santé. Christian Lanz, médecin cantonal du Jura, détaille: «Si votre Covid a été avéré par un test, on ne vous remettra pas en quarantaine une nouvelle fois. Une réinfection est très improbable, surtout les trois-quatre mois après une première infection. Nous verrons avec le temps si l’immunité dure plus longtemps.» Vaud et Fribourg confirment obéir eux aussi à cette règle des trois mois.

Se couvrir, marche à suivre

Pas d’autre passe-droit

Le porte-parole précise par ailleurs qu’une personne qui a été testée positive et qui, guérie, a fini son isolement, ne bénéficie pas d’un régime plus souple que le reste de la population – exemption de quarantaine mise à part. «Les règles édictées par le Conseil fédéral et les cantons s’appliquent uniformément à tous les citoyens, insiste Laurent Paoliello. Le respect des gestes barrières, du masque et des distances est exigé, et les restrictions de réunion s’appliquent.» À noter enfin que si un test PCR positif permet d’éviter la quarantaine, il n’en va pas de même des tests sérologiques, impropres à déterminer la date de l’infection et donc l’immunité.