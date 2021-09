Cinéma - «Les guérisseurs» voyagent grâce à Ciné-Doc

Parce que les salles de cinéma ne se trouvent pas toutes entre Lausanne et Genève, parce que les documentaires méritent d’être vus dans des villages et villes régionales, Ciné-Doc repart pour une 6e saison de rendez-vous dans toute la Suisse romande. Chaque mois, d’octobre 2021 à avril 2022, dans 10 salles (Vallée de Joux, Orbe, Chexbres, Payerne, Monthey, Martigny, Bulle, Morat, Delémont et Tavannes), un nouveau documentaire est projeté lors de séances événementielles en présence d’invitées et invités, histoire de favoriser les échanges avec le public.