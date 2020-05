France

Les gymnasiens devront porter le masque dans le bus

Le premier ministre a énuméré les mesures qui entreront en vigueur après le déconfinement. Parmi elles, les écoliers de plus de 12 ans devront être masqués dans les transports.

«Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métros comme bus, et les opérateurs devront, au moins pour les trois semaines à venir, s'organiser pour permettre, même dans le métro, de respecter les gestes barrières», a-t-il indiqué à l'Assemblée nationale.

Heures de pointe

Edouard Philippe veut aussi «faire baisser la demande», en favorisant le télétravail, en étalant les horaires, et «en demandant aux Français de considérer que les transports aux heures de pointe doivent être réservés à ceux qui travaillent».

Des concertations doivent s'engager très rapidement au niveau local entre les autorités organisatrices, les usagers et les opérateurs de transport pour régler les détails techniques, a indiqué Edouard Philippe.

La capacité sera de même réduite de moitié dans les transports scolaires, avec obligation du port du masque pour les chauffeurs «et les écoliers, à partir du collège». Le port du masque sera également obligatoire dans les taxis et les VTC qui ne disposent pas de protection en plexiglas.

Trajets réduits

«Il sera à nouveau possible de circuler librement, sans attestation, sauf (...) pour les déplacements à plus de 100 km du domicile, qui ne seront possibles que pour un motif impérieux, familial ou professionnel», a-t-il précisé plus tard dans son discours.