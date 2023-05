Grisons: Les habitants de Brienz priés de préparer leur balluchon

Un village dans l’attente de la catastrophe. Infographie

Ce vendredi, les autorités ont annoncé que la situation de danger pour le village de Brienz/Brinzauls s’était encore aggravée. Une partie de la zone appelée «Insel» s’est mise à bouger plus rapidement. Il faut s’attendre à ce que l’endroit s’effondre dans deux à six semaines. Du coup, l’alerte jaune a été décrétée. L’état-major de crise appelle les habitants de Brienz/Brinzauls à achever le plus rapidement possible les préparatifs de leur évacuation, car, dès que le niveau d’alerte passera à l’orange, l’évacuation sera lancée et il ne restera que trois jours pour quitter le village.