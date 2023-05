Soudan: Les habitants de Khartoum réveillés par de fortes explosions

De fortes explosions secouent mercredi matin Khartoum, au 26e de la guerre pour le pouvoir au Soudan entre militaires et paramilitaires. Aucun couloir humanitaire n’a jusqu’ici été approuvé par les négociateurs des deux camps. «Nous avons été réveillés par des explosions et des tirs d’artillerie lourde», rapporte un habitant d’Omdourman, une banlieue nord-ouest de Khartoum.

Le responsable de l’ONU pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths, arrivé dimanche à Jeddah, est reparti. Il a proposé aux deux parties de s’engager à «garantir le passage de l’aide humanitaire» via une déclaration de principe, selon l’ONU. Depuis son début le 15 avril, le conflit a fait plus de 750 morts et 5000 blessés. Selon l’ONU, près de 150’000 réfugiés ont fui vers les pays voisins, tandis que le nombre de déplacés à l’intérieur du Soudan dépasse désormais les 700’000, soit plus du double des 340’000 recensés il y a une semaine.