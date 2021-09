Genève : Les habitants des Grottes excédés par le bruit post-marché

Chaque jeudi soir, les visiteurs des étals prolongent le plaisir après le départ des commerçants. Les riverains sont fâchés.

Les Genevois adorent le marché des Grottes, qui se tient les jeudis soir sur la place de cet emblématique quartier populaire situé derrière la gare. Ils l’aiment même tant qu’ils ont l’habitude de prolonger le plaisir et de rester sur les lieux tard le soir après le départ des commerçants à 20h30. Et là, ça coince: les habitants du quartier n’en peuvent plus. «Léman Bleu» rapporte qu’une centaine d’entre eux ont adressé une lettre aux autorités cantonales et municipales. Ils s’y plaignent des nuisances sonores, de l’insalubrité et même du sentiment d’insécurité. Les signataires regrettent le manque de réglementation et de présence policière, qualifiant la place de zone de non-droit. Les édiles disent suivre le cas avec attention.