Jeux olympiques – Les habits des JO provenant du travail forcé? Le CIO muet

Durant ces derniers mois, la «coalition pour la fin du travail forcé dans la région ouïghoure» a été en contact à plusieurs reprises avec le Comité international olympique. Le but de l’organisation est simple, déterminer si le travail forcé des Ouïghours a pu produire ou non le merchandising des Jeux olympiques de Pékin, qui débuteront le 4 février prochain. Face à cette question, le CIO a fini par se retirer complètement des discussions le mois passé, selon les informations du New York Times.