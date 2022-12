La pandémie n’a que très peu modifié les habitudes de logement

Suisse : Les habitudes de logement n’ont quasi pas changé lors de la pandémie

Lors du premier confinement en mars 2020 , l’obligation du télétravail s’est imposée et de nombreuses personnes ont «transformé» leur domicile en lieu de travail. «Les espaces extérieurs et les aires de détente de proximité ont pris de l’importance», rappelle l’Office fédéral du logement (OFL) qui a voulu savoir si cette situation a eu des effets sur le marché du logement. Sa publication, «Préférences en matière de logement lors de la pandémie de Covid-19», parue ce jeudi, montre que «l’impact a été moindre qu’imaginé».

«Seule une légère tendance à s’installer dans des endroits moins densément peuplés a pu être observée», note l’OFL. Environ 4000 personnes de plus que lors des années précédentes ont fait ce choix. Cela ne représente qu’un demi-pourcent des personnes ayant changé de domicile en Suisse. Parmi elles, on trouve «avant tout des personnes seules, mobiles et gagnant bien leur vie, des couples, des ménages propriétaires de leur logement et des cadres», liste l’OFL.