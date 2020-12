On retrouve le même message sur Messenger (ici) que dans la messagerie d’Instagram.

Les messageries Messenger et Instagram accueillent désormais leurs utilisateurs établis sur sol européen, Suisses compris, d’un vague message indiquant l’indisponibilité de «certaines fonctions». Leur maison mère, Facebook, indique devoir se conformer à la législation européenne en matière de protection de la vie privée. Les sondages effectués sur les deux messageries en sont les principales victimes, selon la page d’assistance de Facebook. Mais la disparition d’autocollants sur Instagram et l’absence de réponses personnalisées sur Messenger ont aussi été relevées. D’autres fonctionnalités comme le partage d’effets en réalité augmentée dans les messages directs (DM) sur Instagram sont aussi inaccessibles, indique le site TheVerge. On ne sait pas quand Facebook rétablira ces fonctionnalités, mais un porte-parole du géant américain a promis pour «très bientôt» le retour de la plupart d’entre elles. Pour mémoire, Facebook a regroupé ses deux services de messagerie sous la même plateforme opérationnelle.