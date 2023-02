Cybercrime : Les hackers avaient aussi sévi en Suisse

Les autorités américaines ont récemment démantelé Hive, un des principaux réseaux mondiaux d’attaques au rançongiciel. Il avait notamment ciblé le groupe automobile Emil Frey et les magasins MediaMarkt.

Le jeudi 27 janvier, les autorités américaines ont annoncé que Hive («la ruche» en français), un des principaux réseaux mondiaux d’attaques au rançongiciel, avait été démantelé après une opération internationale en coordination avec les polices allemande et néerlandaise ainsi qu’Europol. Ce groupe de hackers, structuré comme une véritable entreprise du cybercrime, est accusé d’avoir ciblé au moins 1500 entités dans 80 pays et d’avoir collecté plus de 100 millions de dollars (presque autant en francs) de rançons. Aucune arrestation n’a cependant encore eu lieu, mais les ordinateurs ayant servi à ces méfaits ont été déconnectés.