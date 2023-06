Les hackers continuent: l'armée suisse et la Poste attaquées

Lundi, une série de sites liés à la Confédération avaient déjà été rendus indisponibles. Parmi eux, FedPol, le Département de l’intérieur, celui de justice et police et l’Office fédéral des douanes. Mardi matin, ceux-ci étaient tous à nouveau accessibles au public. Ce qui n’a pas empêché le groupe, lundi soir sur Telegram, de se féliciter de son action et d’ironiser sur les «spécialistes suisses en cybersécurité qui se sont vraiment plantés devant la puissance des Russes».