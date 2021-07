Cyberattaque géante : Les hackers réclament septante millions de dollars

La cyberattaque qui frappe, depuis vendredi, des sociétés clientes de la société Kaseya n’est pas finie. Les hackers veulent une rançon de 70 millions de dollars en bitcoins.

Selon Kaseya, seul « un très petit nombre de clients » (moins de 40) utilisant un de ses logiciel s aurait été affecté. Mais certains d’entre eux ont eux-mêmes de nombreux clients, et l’attaque s’est rapidement démultipliée.

De nombreuses entreprises dans le monde restaient affectées, lundi, par une cyberattaque massive, frappant depuis vendredi des clients de la société informatique américaine Kaseya et pour laquelle des hackers demandent une rançon de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Plus de 1000 entreprises

Le cabinet spécialisé en cybersécurité Huntress Labs estime que le logiciel piraté a «été utilisé pour crypter plus de 1000 entreprises» auxquelles les hackers réclament le paiement d’une rançon (attaque dite au rançongiciel ) .

«Gargantuesque»

«C’est probablement la plus grande attaque du genre de tous les temps», a affirmé Ciaran Martin, professeur de cybersécurité à l’Université d’Oxford. Si son impact reste «difficile à quantifier», les hackers affirment avoir atteint «un million d’appareils et de réseaux, ce qui est absolument gargantuesque», a-t-il ajouté.

Le FBI a ouvert une enquête et travaille avec l’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures et d’autres agences «pour comprendre l’ampleur de la menace», mais celle-ci est telle qu’il pourrait s’avérer impossible de répondre à toutes les victimes individuellement, a-t-il averti dimanche.