Caraïbes : Les Haïtiens dans la rue contre l’insécurité et la «dictature»

Plusieurs milliers d’Haïtiens ont manifesté dimanche à Port-au-Prince et dans quelques villes de province pour dénoncer la recrudescence des enlèvements commis par les gangs et accusant le pouvoir en place de chercher à imposer une nouvelle «dictature».

Depuis l’automne, Haïti enregistre une recrudescence des enlèvements contre rançon qui touchent indistinctement les habitants les plus riches, et la majorité vivant sous le seuil de pauvreté. Les manifestants se sont ainsi émus de l’assassinat par des inconnus dimanche matin d’un pédiatre de 63 ans devant sa clinique dans la capitale. Selon les riverains témoignant auprès de médias locaux, ils auraient tenté de l’enlever.

«Dans un pays qui manque déjà cruellement de médecins… Des malveillants, malintentionnés, ont tué cet homme et on ne sent pas que les autorités soient motivées à résoudre ce problème» a déploré un manifestant, Élysée Polycarpe.

D’autres ont mis en cause la légitimité du président Jovenel Moïse et dénoncé et des velléités de «dictature» de la part du pouvoir en place. Jovenel Moïse soutient que son mandat à la tête du pays caribéen court jusqu’au 7 février 2022. Mais cette date est dénoncée par une partie de la classe politique haïtienne, selon qui son mandat de cinq ans est arrivé à terme le 7 février dernier. Ce désaccord de date tient au fait que Jovenel Moïse avait été élu lors d’un scrutin annulé pour fraudes, puis réélu un an plus tard.